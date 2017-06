Innsbruck – Ein Osttiroler steht heute wegen fahrlässiger Tötung nach einem schweren Verkehrsunfall vor Gericht. Laut Anklage war der mittlerweile 22-Jährige alkoholisiert und zu schnell unterwegs. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

Mit Sommerreifen ins Schleudern geraten

Der Unfall ereignete sich am 11. Februar diesen Jahres in Nikolsdorf. Der Osttiroler war mit Sommerreifen auf der Drautalstraße unterwegs, als er auf der leicht mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern geriet. Er prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug mit zwei Frauen und zwei Männern aus Rumänien. Der Beifahrer des jungen Osttirolers – ein 22-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Lienz – erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Lenker wurde schwer, die Rumänen unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Lienz gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)