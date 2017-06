Kufstein – Fast jede Nacht muss ein 17-Jähriger aus Kufstein zwischen 12. April und 7. Mai auf Einbruchstour gewesen sein, lastet ihm die Polizei für diesen Zeitraum doch ganze 25 Einbruchdiebstähle an. „Der Verdächtige ist immer nach dem gleichen Muster vorgegangen und auch die Spurenlage deutet auf ihn als Täter hin“, erklärt der Chef der Kufsteiner Polizei, Christian Lackstätter.

Zu den Tatobjekten zählen Schulen, Firmenobjekte, Gastronomiebetriebe und Keller von Wohnanlagen. In einem Fall hatte der amtsbekannte Jugendliche eine Komplizin: Beim Einbruch in eine Volksschule soll ihm eine 15-jährige Jugendliche geholfen haben. „In diesem Fall belastet ihn das Mädchen auch, weshalb er zu dem Einbruch geständig ist“, so Lackstätter.

Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Über den jungen Mann wurde die Untersuchungshaft verhängt, er befindet sich in der Justizanstalt Innsbruck.

Parallel dazu konnte die Polizei Kufstein auch eine zweite Einbruchserie aufklären, für die ebenfalls Jugendliche verantwortlich gewesen sein sollen. Über die Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt, die Verantwortlichen wollen demnächst Details veröffentlichen. (TT.com)