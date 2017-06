Innsbruck/Wien - Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstag in einer Wohnanlage im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au als Mitarbeiter der Arbeiterkammer (AK) ausgegeben, um sich auf diese Weise Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Der Mann sei jedoch nicht im Auftrag der AK unterwegs, warnte der Sozialpartner in einer Aussendung und riet allen Betroffenen, umgehend die Polizei zu verständigen.

Die AK Tirol habe bereits Strafanzeige erstattet. Der Unbekannte nannte sich "Herr Himmelreich", ging von Tür zu Tür und hielt den Bewohnern eine Art Ausweis vor. Dann erklärte er, dass er AK Mitarbeiter sei und in deren Auftrag eine Umfrage durchführe. Dabei habe er verschiedene Themen angesprochen und jedes Mal versucht, sich damit Zutritt zu den Wohnung zu verschaffen, berichtete die AK.

Mehrere Anrufe von Betroffenen hätten die Arbeiterkammer auf den Mann aufmerksam gemacht. Von der AK würden keine persönlichen Befragungen durchgeführt werden. Diese erfolgen ausschließlich telefonisch, betonte die Arbeiterkammer. (APA)