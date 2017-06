Innsbruck – Vor sieben Jahren brach in Deutschland und Österreich der Skandal um den weit verbreiteten Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen, konfessionellen und privaten Heimen auf. Bis in die 1990er-Jahre wurden Zöglinge systematisch körperlich, sexuell und seelisch misshandelt. In Tirol steht dafür exemplarisch das Mädchenerziehungsheim St. Martin in Schwaz. 2010 hat das Land die Opferschutzkommission für die Entschädigung von ehemaligen Heimopfern eingerichtet. Bisher haben sich 610 Personen gemeldet, 409 erhielten eine Entschädigung. Insgesamt hat das Land 2,3 Mio. Euro dafür aufgewendet.

Mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in den Heimen rückte auch die Vorgängereinrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tirol, die Kinderbeobachtungsstation von Maria Nowak-Vogl wieder in den Mittelpunkt. In ihr wurden von 1954 bis zur Schließung 1987 verhaltensauffällige Kinder „behandelt“. Bereits 1980 gab es allerdings massive Kritik an den rückwärtsgewandten und zweifelhaften Methoden von Nowak-Vogl, die so aus heutiger Sicht auch nicht als Therapie eingestuft werden können. 2013 wurde ein erster Forschungsbericht der Medizinischen Universität Innsbruck dazu präsentiert. Gestern legten Elisabeth Dietrich-Daum (Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie), Michaela Ralser (Institut für Erziehungswissenschaften), Alexandra Weiss (Institut für Zeitgeschichte) und Sylvelyn Hähner-Rombach (Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung Stuttgart) ihre 400 Seiten umfassende Forschungsarbeit vor. Und sie bestätigten die bisher bekannten Fakten: Die Patienten wurden mit Medikamenten ruhig gestellt, geschlagen und gedemütigt.

Die ExpertInnenkommission hat die Geschichte der Beobachtungsstation umfassend aufgearbeitet. Praxis und Behandlungsmethoden der 1998 verstorbenen Maria Nowak-Vogl entstammen u. a. der NS-Zeit. Trotzdem konnte sie ihre psychiatrische Deutungshoheit bis in die späten 1970er-Jahre in Tirol noch weiter ausbauen. 3654 Krankenakte liegen vor, 1400 wurden von den Wissenschaftlerinnen ausgewertet. Dazu kommen noch Zeitzeugenberichte. „Für alle ist der Aufenthalt mit psychischen und physischen Verletzungen verbunden, sie (...) erinnern sich an eine Mischung von Gefängnis, Kinderheim und (Versuchs)Klinik“, heißt es in der Studie. Und Michaela Ralser ergänzt: „Die Untersuchungen belegen, dass zwischen der Tiroler Jugendwohlfahrt und Nowak-Vogls Kinderbeobachtungsstation eine enge Beziehung bestand, welche die wechselseitige Inanspruchnahme der Dienste garantierte und intensivierte.“ Die damals vorherrschende kirchliche und politische Meinung war sogar Schutzschirm für Nowak-Vogls System.

Für Debatten sorg jedoch Sylvelyn Hähner-Rombach. Sie will nämlich nicht pauschal von Unrecht sprechen. „Trotz aller, vor allem retrospektiv geübten Kritik an den Zuständen auf der Kinderbeobachtungsstation und am Umgang von Maria Nowak-Vogl mit den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen, deren Berechtigung nicht in Abrede gestellt werden soll, muss man auch die Zeitumstände berücksichtigen.“ In dieser Zeit hätte es keine allgemein gültigen Regeln für die Behandlung gegeben.

Diese Einschätzung weist der Historiker Horst Schreiber, der sich eingehend damit beschäftigt und den Heimskandal in Tirol maßgeblich aufgearbeitet hat, entschieden zurück. Er spricht von einem Rückschritt vor 2010. „Bereits Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren gab es schon fortschrittliche Standards und andere Zugänge in der Psychiatrie. Doch diese Erkenntnisse hat Nowak-Vogl negiert.“

Für Sozial-LR Christine Baur (Grüne) ist die wissenschaftliche Aufarbeitung sehr wichtig. „Mit dem Wissen darum lernen wir für die Zukunft, damit solche Geschehnisse nie wieder passieren.“ Baur geht davon aus, dass sich jetzt weitere Opfer von Nowak-Vogl melden. Bisher waren es 177, 167 davon wurden entschädigt. (pn)