Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nicht nur seine Promotion verbindet Eckart Ratz, seit 2012 Präsident des Obersten Gerichtshofes, mit Innsbruck. Am Donnerstag zog es den Höchstrichter wieder in die Landeshauptstadt und dort in die CHG-Wirtschaftsanwältekanzlei zum Vortrag über „Rechtsstaat und Demokratie“. Als praktisches Beispiel zum Thema wählte Ratz die Ablehnung der dritten Piste für den Flughafen Wien-Schwechat durch das Bundesverwaltungsgericht.

Aufhänger für den Höchstgerichtspräsidenten, die bisherige Praxis der Politik, immer mehr und mehr Entscheidungsbereiche in einen Normenrahmen zu gießen und somit einer richterlichen Zuständigkeit zuzuführen, kritisch zu hinterfragen.

Schließlich hatte die Causa die Landeshauptleutekonferenz mit der Forderung auf den Plan gerufen, die Zuständigkeit in solchen Umweltangelegenheiten Gerichten wieder zu entziehen. „Die Entscheidung, ob Umwelt- über öffentlichen Interessen stehen, sollen nicht Richter, sondern Politiker treffen“, forderte der Vorsitzende LH Günther Platter. Die Richtervereinigung nahm den Ball als Affront und Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit auf. Nicht eine Einschränkung der Gerichtsbarkeit sei zu prüfen, sondern allenfalls eine Änderung der Gesetzgebungspraxis der Politik. Gerade Letzterem konnte Ratz einiges abgewinnen. So solle die gerichtliche Entscheidung eine Wissens-, die der Politik jedoch eine Willensentscheidung bleiben. Nicht intellektuell, aber von ihrer Funktion her seien Richter mit Wertungen überfordert. „Willensentscheidungen und Wertungen zu Projekten und zum öffentlichen Wohl sollen die Politiker treffen. Für das sind sie demokratisch gewählt, sind dafür verantwortlich und können auch jederzeit abgewählt werden.“

Ein Richter soll sich aus seiner Position heraus aber niemals verantworten müssen. „Unabhängig bedeutet ja auch unverantwortlich. Wir sind nur dem Gesetz gegenüber verantwortlich.“

Das Ansinnen der Landeshauptleutekonferenz sei deshalb nicht verwerflich und die Institution im föderalen Staat wichtig: „Sie sollen sich ja auf gewisse Dinge und Standards einigen und ihren politischen Willen kundtun.“

Genau daran hapere es aber zurzeit. Selbstverständlich stünde es den Landeshauptleuten zu einzufordern, wieder mehr politisch zu entscheiden – dann müssten sie aber auch die Gesetze dafür schaffen. Im Fall der Piste habe eben die niederösterreichische Landesverfassung Klimaschutz und Ökologie besondere Bedeutung zugemessen. Von der Politik gesetzte Gesetzesregelungen, an die sich Richter natürlich zu halten haben. Ratz: „Derzeit müssen wir da schon aufpassen, dass wir nicht vom demokratischen Staat zum Richterstaat werden!“

Die demokratische Legitimierung eines Richters sei dessen Ernennung. „Er bleibt, Politiker können abgewählt werden.“ Auch Europarechtlich läge einiges im Argen. So würde hier Richterrecht großflächig nationales Recht beseitedrängen.

Ratz geht es um eine klare Trennung von Richterschaft und Politik: „Wenn einem Richter Ermessen erlaubt ist, hat er Macht – ohne demokratische Legitimierung. Wie das Kreuz im Klassenzimmer: Gibt man Richtern die Macht zu solchen Entscheidungen, werden sie tendenziell politischer.“