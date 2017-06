Steinberg am Rofan – Zwischen dem 2. und dem 8. Juni brach ein bisher unbekannter Täter in ein nicht bewirtschaftetes Bauernhaus in Steinberg am Rofan ein und stahl eine Motorsäge sowie einen Rasentrimmer. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Zuständig ist die Polizeiinspektion Jenbach (059133/7252). (TT.com)