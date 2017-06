Bad Ischl – Mit einem Kugelschreiber hat Freitagvormittag eine 23-Jährige gedroht, auf einen Polizisten in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich einzustechen. Zuvor fasste sie ihn noch an den Händen und wollte ihm die Wagenschlüssel entreißen, die der Beamte dem Fahrer des Autos, in dem sie mitfuhr, abgenommen hatte. Die Frau wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Polizei war das Auto mit bulgarischem Kennzeichen aufgefallen, in dem sieben Personen saßen. Bei der technischen Kontrolle wurden mehrere Mängel festgestellt. Die verlangte Sicherheitsleistung verweigerte der Fahrer und drohte noch damit, wegzufahren. Er kam so sehr in Rage, dass ein Beamter ihm die Weiterfahrt untersagte und die Fahrzeugschlüssel an sich nahm.

Heftige Gegenwehr

Danach sah die 23-jährige Mitfahrerin Rot. Sie begann die Ordnungshüter lautstark zu beschimpfen und fasste einen Polizisten am Arm, um ihm die Schlüssel wieder zu entreißen. Nachdem ihr dies nicht gelungen war, nahm sie einen Kugelschreiber in die Faust und deutete an, damit auf den Beamten einzustechen. Trotz mehreren Abmahnungen blieb sie sehr aggressiv. Gegen die vorläufige Festnahme wehrte sie sich massiv. Mehrmals wollte sich die 23-Jährige losreißen. Erst auf der Dienststelle beruhigte sie sich und konnte wieder entlassen werden.

Die Randaliererin wurde der Staatsanwaltschaft Wels sowie der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt. Der Fahrzeuglenker muss sich bei der Bezirksbehörde ebenfalls wegen mehrerer Anzeigen verantworten. (APA)