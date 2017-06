Innsbruck – Ein nackter Mann an der Hans-Flöckinger-Promenade in Innsbruck sorgte am Samstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Landeshauptstadt. Mehrere Zeugen gaben gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, den entblößten Unbekannten beim Onanieren gesehen zu haben.

Der Unbekannte machte sich aber offenbar vor Eintreffen der Exekutive aus dem Staub. Der Gesuchte ist laut Personenbeschreibung etwa 180 Zentimeter groß, trägt kurzes braunes Haar, ist kräftig gebaut, sonnengebräunt und hat ein kantiges Gesicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Flughafen unter 059133/758100 entgegen. (TT.com)