Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Datenaffäre bei der Tiroler Polizei, die vor einem Jahr für Aufregung, Unruhe und auch Schlagzeilen sorgte, war offenbar nur ein Affärchen: Obwohl Beamte des Bundesamtes zur Korruptionsbekämpfung (BAK) rund 70 Tiroler Polizisten ins Visier nahmen, endeten die Ermittlungen mit einer Ausnahme wie das berühmte Hornberger Schießen. Wie auch Landespolizeidirektor Helmut Tomac bestätigt, wurden fast alle „Verfahren eingestellt oder erst gar nicht eingeleitet“. Das „fast“ bezieht sich auf einen einzigen Polizisten, der im Rahmen einer Diversion zu einer Geldbuße vergattert wurde.

Kurios: Ausgerechnet ein spektakulärer Ermittlungserfolg des Landeskriminalamtes hat die Treibjagd wegen angeblicher Verstöße gegen den Datenschutz ausgelöst. Vor fast genau zwei Jahren gelang es LKA-Beamten, den Millionen-Euro-Coup in einer Innsbrucker Geldtransportfirma zu klären. Ein schwieriges Unterfangen, das sechs Monate in Anspruch nahm. Denn den Tätern schien am 20. Dezember 2014 ein perfektes Verbrechen gelungen zu sein. Die maskierten Männer drangen unbemerkt mit dem passenden Schlüssel in den Tresorraum ein, öffneten mit den richtigen Codes die Zahlenschlösser von mehreren Geldschränken und erbeuteten etwa 2,7 Millionen Euro – und damit fast dreimal so viel wie beim legendären Flughafendiebstahl Ende der 1980er-Jahre. Die Täter konnten unerkannt entkommen, der bis heute größte Coup in der Tiroler Kriminalgeschichte wurde erst am nächsten Tag entdeckt. Zwei Monate traten die Ermittler auf der Stelle, dann der Durchbruch: Nach einem Hinweis konnten Polizeibeamte im Wald bei Pfons Kapuzenjacken, Jogginghosen, Schuhe und eine Sturmhaube sicherstellen. Kleidungsstücke, die die Täter beim Coup am 20. Dezember getragen haben dürften. Dann stellten die Ermittler fest, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Wochenendhaus befand, das auch ein Mitarbeiter der geschädigten Geldtransportfirma immer wieder nützte. Damit war die heiße Spur entdeckt. Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen, Telefonüberwachungen etc. war es im Juni 2015 so weit – die Ermittler nahmen vier einheimische Verdächtige aus dem Raum Wipptal bzw. Innsbruck fest.

Wie sich herausstellte, waren zwei der vier Männer auch an einem fingierten Überfall auf einen Geldtransporter im Februar 2014 beteiligt – 300.000 Euro Beute.

Nach der Klärung der beiden spektakulären Straftaten gelangten allerdings Details aus dem Ermittlungsakt an die Öffentlichkeit, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Das sorgte zunächst für Unmut und in weiterer Folge für Nachforschungen des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung. An sich kein schwieriges Unterfangen – das PAD genannte Aktensystem speichert genau, wer wann in welche Polizei-Datenbank Einsicht genommen hat. Die BAK-Ermittler mussten nur jene Polizisten herausfiltern, die sich ohne dienstliche Notwendigkeit Zugang zum Ermittlungsakt verschafft hatten. Und so kam es, dass die Korruptionsjäger aus Wien im Vorjahr etwa 70 Tiroler Kollegen zur Einvernahme baten. Auch ein Innsbrucker Kripo-Beamter aus dem Fachbereich Diebstahl musste sich gegenüber dem Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung rechtfertigen. Offenbar haben die BAK-Ermittler übersehen, dass der Polizist aufgrund seines Aufgabenbereiches sehr wohl ein dienstliches Interesse am Millionencoup hatte. Zwar führte das Landeskriminalamt die Ermittlungen, der Kollege von der Innsbrucker Kripo half aber immer wieder mit. Und diese Tatsache genügte als Begründung für die Akteneinsicht – die BAK-Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt.

Aber auch für die etwa 70 Kollegen endete die Suche nach der undichten Stelle glimpflich. „In keinem einzigen Fall musste ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden“, sagt Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Sogar der Pechvogel, der vor Gericht landete und einer Diversion zustimmte, kam ohne Disziplinarverfahren davon. Die dabei vereinbarte Geldbuße war so hoch, dass es die Polizeiführung dabei bewenden ließ.