Unbekannte Täter hatten es am Wochenende im Unterland auf teure E-Bikes abgesehen. Vor einem Hotel in Pertisau wurden in der Nacht auf Samstag vier Fahrräder entwendet. Auch in Kitzbühel wurde ein Rad gestohlen – allein bei diesem E-Bike liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)