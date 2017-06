Ottawa – Nach einer Mordserie an Patienten ist eine kanadische Krankenschwester zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Woodstock in der Provinz Ontario sprach die 50-Jährige am Montag schuldig, in Altersheimen acht Männer und Frauen ermordet zu haben. Die Frau hatte gestanden, ihren Patienten tödliche Insulinspritzen verabreicht zu haben.

„Sie war alles andere als ein barmherziger Engel“, betonte der Vorsitzende Richter Bruce Thomas. „Stattdessen kam sie wie der Schatten des Todes über ihre Opfer.“ Nach der Urteilsverkündung bat die Krankenschwester die Angehörigen ihrer Opfer um Entschuldigung für ihre Taten.

Sie tötete die Patienten demnach in den Jahren 2007 bis 2014. Damals arbeitete sie für zwei private Altersheime. Offenbar kam ihr auch deshalb niemand auf die Schliche, weil sie oft Nachtschichten hatte. Nach Angaben der Ermittler erhielt die Polizei erst im vergangenen Jahr einen Hinweis, daraufhin wurde sie festgenommen.

Die Frau war seit 1995 als Krankenschwester registriert. Nach Beginn der Ermittlungen gegen sie im vergangenen September schied sie aus ihrem Beruf aus. In ihrem Privatleben veröffentlichte sie gerne Katzenfotos und Kochrezepte im Internet und rühmte Gott.

Die Tochter eines ihrer Opfer berichtete örtlichen Medien, ihre Mutter habe an Alzheimer gelitten und sei kurz vor ihrer Ermordung ins Koma gefallen. (APA/AFP)