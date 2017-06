Wiener Neustadt/Perchtoldsdorf – Weil er Anfang Jänner seine gehörlosen Eltern (85 und 75) mit einem Baseballschläger getötet hatte, musste sich ein 48-Jähriger aus Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt vor Geschworenen wegen zweifachen Mordes verantworten. Der gebrochen wirkende, während seiner Befragung immer wieder aufweinende Angeklagte bekannte sich unumwunden schuldig. Ein weiterer Prozesstag ist für den 4. Juli angesetzt.

Ihr Mandant verstehe bis heute nicht, wie er die Hand gegen seine eigenen Eltern erheben konnte, erklärte Rechtsanwältin Astrid Wagner im Eingangsplädoyer bei dem Mordprozess. Sie habe noch nie jemanden verteidigt, der derart unter der Last seiner Schuld leide. Zwei Tage nach der Tat habe er im Gefängnis einen Suizidversuch unternommen und sei seitdem in psychiatrischer Behandlung.

Angeklagter verschrieb sein Leben seinen Eltern

Die Staatsanwältin beschrieb die mehrfachen wuchtigen Schläge mit einem Baseballschläger, die der unbescholtene ÖBB-Beamte seinen pflegebedürftigen, gehörlosen Eltern in jener Nacht in deren Schlafzimmer versetzt hatte und sie damit „vorsätzlich tötete“. Das sei die rechtliche Seite vor dem Hintergrund einer schwierigen familiären Situation.

Verteidigerin Wagner schilderte, dass der 48-Jährige, der zwei jüngere Schwestern hat, der einzige Hörende in der Familie war – in der Jugend als Außenseiter gehänselt, zeitlebens zur Unterstützung daheim, während sich die Schwestern schon früh vom Elternhaus abnabelten. Vom Naturell her keiner, der aufmuckt, war er derjenige der Geschwister, der – unausgesprochen – für die Eltern zuständig war. Sein Leben verbrachte er im Elternhaus – auszuziehen war undenkbar für ihn.

Er begleitete seine Eltern bei Behördenwegen, ließ sie nie länger allein und ging selbst kaum fort. Er wuchs isoliert auf. Seine Mutter wollte nicht, dass Freunde ins Haus kamen. Mit 16 war er ein einziges Mal drei Wochen auf Sprachferien in Hastings, sonst in seinem Leben nur mit seinen Eltern in Österreich im Urlaub, erzählte der Angeklagte.

Als die Mutter zeitweise als Putzhilfe arbeitete, begleitete der Sohn sie dorthin. Seine Verteidigerin verlas Auszüge aus einem Brief seiner Mutter an eine Freundin in Deutschland zu Weihnachten 2016, wonach die 75-Jährige „dem Herrgott jeden Tag“ dafür danke, „dass er ihr diesen Sohn geschenkt hat.“

Eltern akzeptierten keine Hilfe von außen

So vergingen die Jahre, die Eltern wurden alt und zunehmend gebrechlich. Der Vater, ein selbstbewusster, dominanter Mann, hatte mit 78 einen ersten Schlaganfall. Der Mann habe damals beweisen wollen, dass er weiterhin alles machen kann, und sei immer sturer geworden. Den in der Folge von den Ärzten empfohlenen Rollator lehnte er laut der Verteidigerin ebenso ab wie Windeln wegen Inkontinenz zu tragen. Die Mutter wurde mit dem Haushalt immer weniger fertig, eine Putzfrau kam aber nicht infrage. Die Wohnetagen zu tauschen, damit die alten Leute sich die Treppe ersparen, wurde ebenso abgelehnt.

Nach den Ausführungen der Anklägerin hatte der Mann das Erdgeschoß bewohnt, die Eltern lebten im ersten Stock. Die Mutter hatte den Haushalt erledigt und sich um ihren Mann, den sie abgöttisch geliebt habe, gekümmert, die sozialen Kontakte seien sehr eingeschränkt gewesen.

Zu Silvester 2016 kam dann der Sturz der 75-Jährigen, und der Angeklagte musste während des Spitalaufenthalts seinen Vater alleine Versorgen. Sie habe in der Nacht nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus vor Schmerzen gestöhnt, der Vater war verkühlt – er selbst konnte überhaupt nicht schlafen. Die Schwester und den Schwager – beide gehörlos – habe er heimgeschickt, weil beide ebenfalls schon erschöpft gewesen seien, meinte er. Der 48-Jährige beantragte Pflegeurlaub und rief beim Hilfswerk wegen Unterstützung an.

Er, der seit 15 Jahren nicht mehr im Urlaub gewesen und die Jahre hindurch chronisch überfordert gewesen war, war nun völlig erschöpft und akut überlastet, suchte die Verteidigerin nach einer Erklärung für die Tat. Eine Mitarbeiterin vom Hilfswerk hatte sich auf seinen Anruf hin die Situation bereits angeschaut – er befürchtete allerdings, dass der Vater derartige Unterstützung ablehnen würde. In seiner Familie durfte man andere nicht um Hilfe bitten, meinte er.

„Jetzt hab‘ ich sie endlich erschlagen – ich kann nimmer“

Die Mutter wurde zu Neujahr aus dem Krankenhaus entlassen. Der Pflegeurlaub des 48-Jährigen war bis 6. Jänner bewilligt – in der Nacht auf den 4. griff er zum Baseballschläger. Er hat zunächst acht Mal auf die Mutter eingeschlagen. Der Vater versuchte noch, aufzustehen und zu flüchten, wurde aber von den ersten Schlägen am Rücken getroffen. Dann habe der Mann den 85-Jährigen umgedreht und weiter geschlagen – insgesamt 17 Mal. Der alte Mann erlitt einen Schädelbruch, sprach die Anklägerin von großer Brutalität. „Jetzt hab‘ ich sie endlich erschlagen, ich kann nimmer“, zitierte die Richterin eine erste Aussage nach der Tat gegenüber der Polizei.

„Es wäre immer so weiter gegangen“, schluchzte der Angeklagte auf, als ihn Richterin Birgit Borns nach dem Warum fragte, da ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereits Unterstützung durch das Hilfswerk avisiert gewesen war. „Haben Sie vielleicht einen Zorn auf den Vater gehabt?“ Auf die Frage, wieso er zuerst die Mutter erschlagen habe, wiederholte er weinend mehrmals „ich weiß es nicht“.

Die Eltern hätten immer gesagt, nicht in ein Pflegeheim zu wollen – und auch, dass sie gemeinsam sterben wollten. Auszuziehen war undenkbar für ihn – wie es ihm selber ging, wurde nie erörtert. Laut Sachverständigengutachten sei die Zurechnungsfähigkeit des Mannes, der seine Interessen zeitlebens hintan gestellt hatte, gegeben. Seine Schwestern seien natürlich schwer getroffen. Aber sie würden hinter ihm stehen, sagte der 48-Jährige. (APA)