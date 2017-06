Von Thomas Hörmann

Endingen, Innsbruck – Was dürfen die Ermittlungsbehörden, was nicht? Schon vor der Klärung der Mordfälle Carolin G. in Endingen und Lucile K. in Kufstein sorgte diese Frage für Diskussionen in Deutschland. Konkret geht es dabei um die DNA-Analyse, die für Kriminalisten wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, als die Gesetze in Deutschland und auch in Österreich erlauben. Möglichkeiten, die beispielsweise in Holland durchaus genutzt werden dürfen: Wie der renommierte Molekular-Genetiker Manfred Kayser von der Universität Rotterdam in einer deutschen TV-Sendung darlegte, können die niederländischen Ermittler auch auf Informationen über die Haarfarbe, Augenfarbe und Herkunft der noch unbekannten Täter zurückgreifen. Bei den Analysen von drei DNA-Proben beeindruckte Kayser mit einer erstaunlichen Trefferquote: Von allen drei Testpersonen war er anhand der DNA in der Lage, die Haarfarben, Augenfarben und die Herkunftsregionen zu bestimmen. So erkannte er, dass eine Probandin Wurzeln in Ostasien und Europa hatte. Tatsächlich stammt ihr Vater aus Deutschland und die Mutter aus Vietnam. Nur bei der Haarfarbe irrte er sich in einem Fall – die Deutsch­österreicherin war blond, nicht rothaarig.

„In Österreich ist das leider nicht möglich“, erklärt dazu Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Und das liegt nicht an der Qualität der heimischen DNA-Spezialisten, sondern wie auch in Deutschland an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Nur der so genannte „nicht codierte“ DNA-Anteil, der immerhin 95 Prozent ausmacht und für jede Person individuell ist, darf für die Ermittlungen herangezogen werden. Der codierte DNA-Abschnitt, der Informationen über Augen-, Haut- und Haarfarbe bzw. auch über die Herkunft enthält, ist hingegen für die heimischen Kriminalisten tabu. So bleiben die österreichischen wie auch die deutschen Ermittler im Unklaren, ob ein noch unbekannter Straftäter blond oder rothaarig, blau- oder braunäugig ist, aus Afrika, Europa oder Asien stammt.

Zumindest in Deutschland kam mit dem Mordfall Carolin G. Bewegung in das DNA-Thema. Freunde des 27-jährigen Opfers haben eine Online-Petition für eine umfangreichere DNA-Nutzung gestartet. In Österreich herrscht hingegen Ruhe.