Wien – Der Aufenthaltsort eines 23-jährigen Afghanen, der am Sonntagabend seine 17-jährige Verlobte in Wien-Hernals aus dem Fenster gestoßen haben soll, ist noch immer unbekannt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die sich seit April dieses Jahres bei einer Krisenpflegefamilie befindet, sagte Herta Staffa, Sprecherin des Mag Elf, der APA.

„Wir haben der Mutter schon früher angeboten, mit dem Mädchen in ein Mutter-Kind-Heim zu gehen. Zum Schutz des Kindes und auch, um die Paarbeziehung zu klären. Das wollte sie aber nicht“, sagte Staffa am Dienstag. Lautstarke und gewalttätige Konflikte seien regelmäßig vor dem Kind ausgetragen worden, „das ist kein Zustand“, so die Sprecherin der Magistratsstelle für Jugend und Familie. Die Nachbarn hätten immer wieder von den aggressiven Streitigkeiten der Eltern berichtet, die „offenbar nicht weniger geworden sind“.

Mann wollte sich trennen, Kind als Druckmittel

Auch mangelnde Hygiene und die Ungepflegtheit des Kindes, das heuer im August ein Jahr alt wird, seien auffällig und ein Problem gewesen. Die Mutter habe sich außerdem nicht an Termine gehalten, die vom Magistrat zur medizinischen Kontrolle mit ihr ausgemacht worden waren und war meist nicht erreichbar. „Sie war nicht sehr paktfähig, hat nur Dinge genutzt, die ihr selbst etwas gebracht haben“, sagte Staffa. Nur sporadisch sei die 17-Jährige bei Terminen erschienen, zuletzt Ende April 2017. Auf das Angebot, die Tochter in die Obhut einer Krisenpflegefamilie zu geben, ging sie damals dann ein.

Der 23-jährige Mann habe sich von der 17-Jährigen trennen wollen, woraufhin diese das Kind durchaus als Druckmittel zur Aufrechterhaltung der Beziehung eingesetzt habe, sagte Staffa. „Es kommt immer wieder vor, dass sich Frauen für den Partner entscheiden, an ihm festhalten und ihnen das Kind anscheinend nicht so wichtig ist.“ Mit 17 Jahren sei sie auch sehr jung. Für die kleine Tochter werde laut Mag Elf nun eine langfristige Pflegefamilie gesucht.

Der 23 Jahre alte Mann hat am Sonntagabend seine 17-jährige Verlobte in Wien-Hernals aus einem Gangfenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen. Die junge Frau, die sich in der neunten Schwangerschaftswoche befindet, wurde mit Verletzungen im Wirbelsäulen- und Beinbereich ins Spital eingeliefert. Die Polizei ermittelt gegen den noch immer flüchtigen 23-Jährigen wegen Mordversuchs, nach dem Mann wird gefahndet. (APA)