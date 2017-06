Kundl – Am 1. Mai meldete ein Einheimischer bei der Polizei in Kundl seinen Wagen als gestohlen. Wie sich herausstellte, war der Wagen in einem Unfall in Hopfgarten verwickelt. Der vermeintliche Dieb beging Fahrerflucht. Das schwer beschädigte Fahrzeug ließ er zurück.

Wie sich nun herausstellte, war das Auto gar nicht gestohlen worden. Der 27-jährige Besitzer selbst hatte den Unfall verursacht. Aber da er keinen Führerschein besaß, wollte er dies mit der Anzeige vertuschen. Nun erwartet den Tiroler eine Anzeige. (TT.com)