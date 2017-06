Schwaz – Der Trend zu Elektrofahrrädern bzw. so genannten E-Bikes dürfte wohl auch so manchen Dieben nicht entgangen sein. Denn die Polizei im Bezirk Schwaz verzeichnete in den letzten Wochen einen markanten Anstieg von Diebstählen hochwertiger Elektrofahrräder. „Die Möglichkeit an solche E-Bikes zu gelangen, wird den Dieben oft einfach gemacht. Die E-Bikes stehen oder hängen in offenen Garagen, stehen unversperrt in offenen Tiefgaragen und Stiegenhäusern oder lehnen an Geschäften“, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. So werde neben den bandenmäßig organisierten Bike-Diebstählen auch so manches E-Bike von „Gelegenheitsdieben“ mitgenommen. Daher rät die Polizei, E-Bikes immer zu versperren – ebenso Garagentore, Einfahrtstore zu Tiefgaragen, Garten- und Haustüren. Zudem sollte man sich die Fahrradnummer (ist im Rahmen eingestanzt) notieren. Bei verdächtigen Personen sollte die Polizei unter Tel. 059133 oder 133 kontaktiert werden. (TT)