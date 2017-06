Amsterdam – Die niederländische Polizei sucht verstärkt nach drei untergetauchten ehemaligen RAF-Terroristen. Es gebe Hinweise, dass sich das wegen mehrerer Raubüberfälle gesuchte Trio in den Niederlanden aufhalte, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Driebergen bei Utrecht. Nach einem Aufruf der Polizei im Fernsehen am Vorabend waren rund 35 Hinweise eingegangen.

Die ehemaligen RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette sollen in Norddeutschland mehrere Raubüberfälle begangen haben, zuletzt im Juni 2016 auf einen Geldtransporter in Cremlingen bei Braunschweig. Die Drei sind seit mehr als 25 Jahren auf der Flucht vor der Polizei.

Polizei rechnet mit neuen Überfällen

Die niederländische Polizei rechnet damit, dass das Trio aus Geldnot in Kürze neue Überfälle begehen werde. Sie seien schwer bewaffnet und extrem gefährlich, wird gewarnt.

Bereits im vergangenen Jahr deuteten Hinweise auf einen Aufenthalt in den Niederlanden. Deutsche Ermittler hatten in einem Fluchtauto ein Stück einer niederländischen Zeitung gefunden. Außerdem konnte ein Handy bis in die Niederlande zurück verfolgt werden. (APA/dpa)