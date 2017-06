Zams – Reichlich bedient haben sich zwei Diebe am Dienstagnachmittag in einem Kaufhaus in Zams. Aus einem Geschäft ließen sie Kosmetika und Rasierklingen mitgehen, laut Polizei „in größerem Ausmaß“. Erst am nächsten Tag erstatteten die Mitarbeiter Anzeige. Die Ermittler werteten die Bilder einer Überwachungskamera aus und leiteten eine Fahndung nach den zwei Unbekannten ein.

Im Rahmen einer Kontrolle ging den Beamten ein Auto mit deutschem Kennzeichen ins Netz. Die Insassen – ein Moldawier (20) und ein Rumäne (26) – stellten sich als die Gesuchten heraus. In ihrer Unterkunft konnte das Diebesgut sichergestellt werden. Die jungen Männer gaben die Tat zu. Sie werden angezeigt. (TT.com)