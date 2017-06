Innsbruck – „Das ist wirklich eine Pietätlosikeit sondergleichen“, entfährt es einem Beamten aus Innsbruck, als er die Vorfälle der Nacht rekapituliert. So denken wohl viele Polizisten, die am Mittwochabend in Innsbruck im Einsatz standen.

Gegen 23.55 Uhr musste eine Streife in die Museumsstraße wegen eines medizinischen Notfalls anrücken. Ein 36-Jähriger war mit Krampfanfällen zusammengebrochen. Zur Kreislaufstabilisierung musste er sogar kurz reanimiert werden. Mehrere Taxilenker, die in unmittelbarer Nähe geparkt hatten, fuhren weg um den Rettungskräften Platz zu machen. Dadurch bildeten sich aber immer mehr Schaulustige. Eine alltägliche Situation für die Polizei, wie ein Beamter der Dienststelle Pradl schildert. „Das ist für uns nichts neues, dass es viele Schaulustige anzieht, wenn jede Menge Blaulicht zu sehen ist“, so der erfahrene Polizist.

Mit dem Handy in der Hand

Doch mit einfachem Schauen war es nicht getan: Trotz mehrmaliger Aufforderung ignorierten die Augenzeugen die Anweisungen der Polizei und behinderten den Einsatz. Es ging sogar so weit, dass die von den Beamten gehaltenen Decken zur Abschirmung des Opfers teilweise extra umgangen wurden, um den Patienten zu sehen und Aufnahmen mit dem Handy zu machen.

Schlussendlich wurden weitere Polizeikräfte nachgefordert, so dass vier Polizeistreifen notwendig waren, um den Patienten abschirmen zu können und die Schaulustigen zurückzudrängen, hieß es im Polizeibericht.

Die Pradler Polizei relativiert das Geschehen etwas: „Die Leute sind halt herumgestanden, es gab aber keinen strafrechtlich relevanten Vorfall. Es hat keine Anzeigen gegeben, weil man niemandem etwas vorwerfen könnte, außer vielleicht unterlassene Hilfeleistung. Aber selbst da waren ja die Streifen binnen kürzester Zeit vor Ort und haben bereits geholfen.“

Gut heißen würde man derartiges Verhalten aber nicht, zumal es immer wieder zur Behinderung der Arbeit von Einsatzkräften komme. „Für die Hilfeleister stellt das schon ein Problem dar. Es wäre wünschenswert, wenn die Menschen mehr Zivilcourage beweisen würden und anstatt mit dem Handy zu fotografieren oder zu filmen, lieber helfen würden.“

Auch wenn der aktuelle Vorfall keine Konsequenzen haben wird – eines sollten Schaulustige niemals vergessen: Das unautorisierte Veröffentlichen von Videomitschnitten oder Fotos ist sehr wohl strafbar und kann auch zivilrechtlich verfolgt werden. (rena)