Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Schwerpunktaktion der Innsbrucker Polizei und des Strafamtes der Landespolizeidirektion blieb nicht ohne Wirkung. Seit Beginn der verschärften Kontrollen Mitte Mai sind kaum noch Profi-Bettler in der Innsbrucker Innenstadt anzutreffen. Was wohl an den 53 Anzeigen liegt, die in den vergangenen Wochen erstattet wurden. In 23 Fällen war der Grund „aggressives Betteln“. Dieser Tatbestand liegt dann vor, wenn die Bettler sich den Leuten in den Weg stellen oder in Gastgärten von Tisch zu Tisch gehen. 27 weitere Anzeigen betrafen „gewerbsmäßiges Betteln“. Das bedeutet, die Beschuldigten wurden schon mehrmals erwischt und gelten damit als Profis. Zwei Frauen waren mit Kindern unterwegs, um Mitleid zu erwecken – für die Polizei der Tatbestand des „Bettelns mit Unmündigen“.

Für Innsbrucks Polizeikommandant Martin Kirchler war aber wohl die Ausforschung eines „Oberbettlers“ der größte Erfolg der Aktion scharf: „Wir haben beim Observieren durch Beamte in Zivil festgestellt, dass der gut gekleidete Mann die Erlöse von anderen Bettlern eingesammelt hat“, schildert Kirchler: „Bei der Festnahme hatte er über 300 Euro dabei.“ Die Beamten zeigten den Mann wegen „organisierten Bettelns“ an. Ein Tatbestand, der mit empfindlichen Geldstrafen geahndet wird. „Die Höchststrafe für Betteln beträgt 500 Euro“, erklärt Anton Hörhager vom Strafamt: „Beim organisierten Betteln sind aber Geldstrafen bis 5000 Euro möglich.“

Dass die Bettlerszene in Innsbruck zumindest teilweise organisiert ist, zeigt ein weiterer Umstand: „Wenn wir beispielsweise Leute wegen ausständiger Strafgelder zum Verbüßen des Ersatz­arrestes ins Polizeianhaltezentrum brachten, wurden sie ausgelöst“, schildert Kirchler: „Schon nach kurzer Zeit war einer da und hat die 500 Euro bezahlt.“

Insgesamt wurden sieben Personen im Rahmen der Schwerpunktaktion seit Mitte Mai ins Polizeigefängnis gebracht. In zwei Fällen nahmen die Polizeibeamten den ertappten Bettlern, die kein Geld bei sich hatten, die Handys als Pfand ab. Unter den angezeigten Bettlern befanden sich auch Zeitungsverkäufer: „Die Zeitungen werden meist nur zum Schein angeboten. Wenn die Leute ablehnen, werden sie um Geld gebeten“, erklärt der Innsbrucker Polizeichef.

Wie die Ermittlungen ergaben, stammen die meisten Bettler aus Rumänien. Sie schlafen häufig in Gruppen außerhalb von Innsbruck in Autos, Zelten und Unterführungen. Meist handelt es sich um Familienklans. Am Morgen fahren die Bettler gemeinsam nach Innsbruck und verteilen sich im Innenstadtgebiet. Wer wo um Almosen bittet, ist offenbar festgelegt. „Wie wir festgestellt haben, gibt es aber auch Bettler, die alleine da sind und auf eigene Rechnung arbeiten“, sagt Kirchler.