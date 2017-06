Innsbruck – Die Tiroler Polizei führte im Mai und Juni eine „Schwerpunktaktion gegen illegales Betteln“ in Innsbruck durch. Ziel war es, „den wiederum vermehrt festgestellten illegalen Bettelpraktiken mit erhöhtem Kontrolldruck und optimierten behördlichen Maßnahmen zu begegnen und möglichst zu unterbinden“, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Das Augenmerk lag dabei insbesondere auf gewerbsmäßiger und organisierter Bettelei, wie auch auf aufdringlichen und als Zeitungsverkäufer „getarnten“ Bettlern. Insgesamt gab es 53 Anzeigen, darunter wegen gewerbsmäßigem (27) und aggressivem Betteln (23). Zudem wurden sieben Personen festgenommen.

Die Aktion habe laut Polizei entsprechende Wirkung gezeigt. So sei in diesen zwei Monaten die Zahl der Bettler in der Innsbrucker Innenstadt um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die laufenden Kontrollen werden fortgesetzt und bei Bedarf wiederum erhöht, teilte die Exekutive mit. (TT.com)