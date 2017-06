London — Ein britischer Polizist, der sich drei Terroristen beim Anschlag auf der London Bridge am 3. Juni entgegenstellte, hat sich erstmals öffentlich zu dem Vorfall geäußert. „Die drei standen Schulter an Schulter wie ein Rudel Wölfe und starrten mich an", sagte Wayne Marques mehreren britischen Medien in einem Videointerview.

Der 38-Jährige hatte sich den Attentätern nur mit einem Schlagstock in den Weg gestellt und wurde selbst durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Er wurde anschließend als Held gefeiert.

„Ein Mann liegt am Boden und fleht um sein Leben. Und der erste Angreifer steht über ihm — ohne Gnade — und greift ihn weiter an", sagte Marques im Interview mit der BBC. Der Polizist packte seinen Schlagstock, holte tief Luft und stürzte sich auf den Terroristen. Er wollte ihn außer Gefecht setzten, zielte auf den Kopf des Mannes. Mit aller Kraft kämpfte er gegen den Mann, als er selbst einen schweren Schlag auf den Kopf bekam.

„Ich denke immer noch an die acht Menschen, denen ich nicht helfen konnte. Wäre ich früher hingekommen ... Ich weiß es nicht." Marques weiter: „Ich tat, was ich tat, um die Menschen, die ich gesehen habe, die angegriffen, verwundet wurden, am Leben zu halten, so gut ich es konnte."

Nach dem Angriff war Marques vorübergehend auf dem rechten Auge blind, mittlerweile kann er aber wieder sehen. Mehrere Male musste der 38-Jährige operiert werden, vergangenen Freitag verließ er erst das Krankenhaus. Ob er wieder als Polizist arbeiten kann, weiß er noch nicht. "Diese Entscheidung könnte mir abgenommen werden, je nachdem wie mein Gesundheitszustand sich in den kommenden Monaten entwickelt", sagte er im BBC-Interview.

Die Attentäter waren zunächst mit einem Transporter in Fußgänger auf der London Bridge gerast, bevor sie mit Messern wahllos auf Menschen auf der Brücke und dem nahen Borough Market einstachen. Bei den Attacken wurden acht Menschen getötet. Die Angreifer wurden von der Polizei erschossen. Dutzende Menschen wurden verletzt. (APA/dpa, TT.com)