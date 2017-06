Für Aufregung hat am Mittwoch ein etwa 50-jähriger Mann mitten in der Stadt Salzburg gesorgt. Er masturbierte am Nachmittag im Mirabellgarten vor zwei Touristinnen aus Großbritannien. Am Abend tauchte der Unbekannte in der Getreidegasse auf und nahm vor sechs Schülerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren geschlechtliche Handlungen an sich selbst vor. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und öffentlichen geschlechtlichen Handlungen. Der Mann hatte sich gegen 17.40 Uhr vor den 26 und 40 Jahre alten Britinnen entblößt. Als sie das Weite suchten, verfolgte er sie und begann erneut zu masturbieren. Die Frauen meldeten den Vorfall in einem nahe gelegenen Cafe. Polizisten suchten erfolglos nach dem Mann. Kurz nach 20 Uhr belästigte er in der Getreidegasse die Schülerinnen, die aus Salzburg, Tirol und Südtirol stammen. Der Täter trug nach Aussagen der Opfer sportliche Kleidung. (APA)