Telfs – Zwei mutmaßliche Diebe gingen der Tiroler Polizei in der Nacht auf Donnerstag auf der Inntalautobahn ins Netz. Die Beamten waren dem Anruf einer Telferin nachgegangen. Die Frau hatte kurz nach 23 Uhr beobachtet, wie unbekannte Männer aus einer Garage in ihrem Heimatort Gegenstände in ein Auto luden. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach den Unbekannten ein.

Kurze Zeit später wurde ein verdächtiges Fahrzeug auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck angehalten. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten diverse Maschinen und sonstiges im Fahrzeug fest. Eine Überprüfung ergab, dass einige dieser Gegenstände aus der Garage in Telfs gestohlen worden waren. Auch weitere Dinge konnten Diebstählen in Nassereith und Telfs zugeordnet werden.

Bei den beiden Fahrzeuginsassen handelte es sich um zwei Slowaken im Alter von 19 und 23 Jahren. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)