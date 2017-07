Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Gutachten ist da, die Meinungen gehen aber auseinander. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft ist weiterhin überzeugt, dass die Wörglerin Jennifer V. einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel. Der Anwalt des Verdächtigen sieht das anders – er fordert die Enthaftung seines Mandanten.

Rückblende: Jennifer V., eine zweifache Mutter aus Wörgl, ist Anfang Februar nach der Arbeit spurlos verschwunden. Schon bald verdächtigten die Ermittler des Landeskriminalamtes einen nahen Verwandten, für die Abgängigkeit der Wörglerin verantwortlich zu sein. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, aber bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Zwei Monate später bargen die Einsatzkräfte die Leiche der verheirateten Frau bei Kirchbichl aus dem Inn. Der Verwandte wurde erneut festgenommen, aber erneut aus der U-Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Berufung ein. Und bekam vom Oberlandesgericht Recht – seit Mitte Mai befindet sich der Verdächtige wieder in der Innsbrucker Justizanstalt.

Die Untersuchung der Leiche an der Innsbrucker Gerichtsmedizin blieb allerdings ohne konkretes Ergebnis. Nach zwei Monaten im Wasser ließ der Zustand der Leiche keine Rückschlüsse auf die näheren Umstände des Todes zu. Die Staatsanwaltschaft gab allerdings nicht auf, sondern beauftragte im April die Gerichtsmedizin in Graz mit der neuerlichen Untersuchung der Toten. Die steirischen Experten kamen Ende Mai zum gleichen Ergebnis wie die Innsbrucker Kollegen, die Todesursache blieb ungeklärt. Als letzte Möglichkeit führten die Gerichtsmediziner eine so genannte Kieselalgen-Untersuchung durch. Und die ergab jetzt, dass Jennifer V. noch lebte, als sie ins Wasser kam. Anders ausgedrückt: Die Wörglerin ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrunken. Offen bleibt allerdings weiterhin, unter welchen Umständen Jennifer V. ums Leben kam. War es ein Unfall? Hat die 26-Jährige, die sich von ihrem Ehemann trennen wollte, den Freitod gewählt? Wurde sie getötet? „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Frau nicht freiwillig ums Leben kam“, sagt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Damit bleibt der Mordverdacht gegen den Verwandten aufrecht. Ein Verdacht, der vor allem durch Indizien begründet ist: So verschickte der Unterländer nach dem Verschwinden von Jennifer V. in ihrem Namen Handy-Nachrichten. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass er die 26-Jährige am Tag des Verschwindens von der Arbeit abgeholt hat.

Der Kitzbüheler Anwalt Mustafa Tuncer geht dennoch von der Unschuld seines Mandanten aus: „Wir wissen jetzt, dass V. ertrunken ist. Wir wissen auch, dass bei zwei Obduktionen keine Zupack-Verletzungen an der Leiche festgestellt werden konnten. Das heißt, mein Mandant müsste die Wörglerin ganz sachte ins Wasser getragen haben.“ Tuncers Fazit: Jennifer V. „muss ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen sein“.

Der Kitzbüheler Anwalt kündigt einen neuerlichen Enthaftungsantrag an. Wenn Tuncer damit Erfolg hat, könnte der Verdächtige in wenigen Tagen wieder auf freiem Fuß sein.