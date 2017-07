Weerberg – Großer Polizeieinsatz in Weerberg am Sonntagabend: Das Sondereinsatzkommando Cobra, Polizeistreifen und Rettung rückten zu einem Wohnhaus am Außerberg aus. Eine Frau hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr Ex-Freund in ihre Wohnung eingedrungen war. Gegen den 35-Jährigen bestand ein aufrechtes Betretungsverbot.

Es war etwa 20.30 Uhr als der Mann in der Wohnung auftauchte. „Als die Frau bemerkte, dass sich jemand Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen wollte, verständigte sie sofort die Polizei“, sagte Christoph Hundertpfund, Chef-Ermittler des Landeskriminalamts Tirol (LKA), am Montag. Der 35-Jährige bedrohte die Frau mit einem Messer und sperrte sie in ein Zimmer. Die Polizei riegelte den Einsatzort weiträumig ab. Die Cobra wurde alarmiert.

Fast drei Stunden verschanzte sich der Mann mit seiner Ex-Freundin in der Wohnung. Um 23.15 Uhr griffen die Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra zu. Sie überwältigten den 35-Jährigen und nahmen ihn fest. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert. Bislang konnte er laut Hundertpfund nicht einvernommen werden. Die Frau wurde leicht verletzt. (TT.com)