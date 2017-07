Söll, Innsbruck – Ende Jänner war eine sechsjährige Deutsche mit einer Schülergruppe auf der Piste „Stöckl Nr. 44“ in der Skiwelt Wilder Kaiser talwärts unterwegs. Trotz Begleitung durch einen staatlich geprüften Skilehrer und zwei Hilfsskilehrer kam es dabei zum tödlichen Unglück. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Pistenchef wegen fahrlässiger Tötung. Am Dienstag muss sich der 46-Jährige vor dem Bezirksgericht Kufstein verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm bis zu ein Jahr Haft – es gilt die Unschuldsvermutung.

Was war passiert? Die Sechsjährige hatte am 29. Jänner die Kontrolle über ihre Ski verloren und die Umzäunung einer Schneekanone durchbrochen. Dabei war sie seitlich mit dem Kopf gegen den am Standfuß befindlichen Hydranten geprallt. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät, obwohl es einen Helm getragen hatte. Die Obduktion ergab, dass das Kind letztlich an einem offenen Schädel-Hirn-Trauma verstorben war.

Die Staatsanwaltschaft nahm in der Folge Ermittlungen auf. Zuvor hatten die Bergbahnen klargestellt, dass aus ihrer Sicht alle Sicherungsmaßnahmen rund um die Schneekanone in Ordnung gewesen seien. Dies sah ein beauftragter Sachverständiger aus dem Fachgebiet des Pistenbaus und der Pistensicherung jedoch anders.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr erklärte im Vorfeld auf Anfrage der TT : „Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 46-jährigen stellvertretenden Betriebsleiter der Bergbahnen, der als Pistenchef auch für die Pistensicherung verantwortlich ist, Strafantrag wegen fahrlässiger Tötung eingebracht.“ Demnach war die Schneekanone, gegen die das Mädchen nach seinem Sturz geprallt ist, zwar gut ersichtlich mittels Absperrzaun gekennzeichnet, um ein Befahren des Gefahrenbereiches zu verhindern.

Sicherung nicht gesetzlich festgeschieben

Laut Staatsanwaltschaft erfüllt ein solcher Zaun aber eben nicht die Funktion eines Fangzaunes, welcher eine Kollision mit der Schneekanone infolge eines Fahrfehlers verhindern könnte. Mayr: „Die Schneekanone, die den ganzen Winter an derselben Stelle verblieb, hätte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mit einem Anprallschutz abgepolstert werden müssen, wodurch die Verletzungsgefahr erheblich gemindert gewesen wäre.“

Ein solcher Schutz befand sich beispielsweise an einer nur wenige Meter entfernten Stütze. Genau dazu wurde jedoch seitens der Seilbahnen argumentiert, dass ein solcher Anprallschutz die Funktionsfähigkeit der Kanone derart beschränken würde, dass er unzumutbar wäre. Dazu sei die Kanone auf einer flachen Piste gestanden.

Gerichtssachverständiger Helmut Lamprecht zeigte zum Fall jedoch noch auf, dass „die Sicherung von Schneekanonen gesetzlich nicht festgeschrieben“ sei. Es benötige nur eine Warnung, die wäre in Söll aber vorhanden gewesen. Die Sicherung einer Schneekanone müsse immer im Einzelfall beurteilt werden, erklärte auch Josef Ölhafen, Geschäftsführer der WK-Fachgruppe Seilbahnen. (fell, TT.com)