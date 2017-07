Oberösterreich

Polizei verhinderte Amoklauf an Schule in Oberösterreich

Ein 15-jähriger ehemaliger Schüler kündigte einen Amoklauf an der Neuen Mittelschule Ohlsdorf an. Die Polizei griff rechtzeitig ein und konnte so Schlimmeres verhindern. Mittlerweile sitzt der Jugendliche in U-Haft. Sein Motiv ist unklar.