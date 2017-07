Innsbruck – Eine junge Bulgarin wird nach Tirol gelockt. In einem Lokal in ihrer Heimat sprechen sie Unbekannte an. Sie solle nach Innabruck kommen, dort warte ein Job als Kellnerin auf sie, versprechen sie der 23-Jährigen. Als sie in Tirol ankommt, erlebt die junge Frau ein böses Erwachen: Drei Männer und eine Frau wollen sie auf den Strich schicken. Sie weigert sich. Mit Schlägen und Drohungen setzten die Vier die junge Bulgarin so sehr unter Druck, dass sie nachgibt – und sich prostituiert.

Drei Monate arbeitet sie für die Menschenhändler, nimmt mehrere Tausend Euro ein. Von dem Geld sieht sie nichts, sie muss es an die Zuhälter abgeben. Anfang Mai gelingt der Bulgarin die Flucht. Sie erstattet Anzeige bei der Polizei.

Zwei Verdächtige in U-Haft, einer auf der Flucht

Die Innsbrucker Polizei ermittelt daraufhin intensiv im Rotlichmillieu. Anfang Juni folgen mehrere Hausdurchsuchungen und vier Festnahmen: Eine Frau und zwei Männer im Alter von 24 bis 57 Jahren werden festgenommen und erst einmal in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Ein 38-Jähriger ist auf der Flucht. Nach ihm wird mit Haftbefehl gefahndet. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei türkische und zwei bulgarische Staatsbürger.

Bei den Durchsuchungen kam heraus: Die 23-Jährige ist nicht das einzige Opfer des Quartetts. Unter anderem ist auch ein 20 Jahre alter Transvestit unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Innsbruck gelockt worden. Ihm haben die Menschhändler ebenfalls den ganzen Schandlohn abgenommen.

Ein 35-jähriger Mann und seine 24-jährige Komplizin. sitzen jetzt in U-Haft. Ein 57-Jähriger ist mittlerweile wieder enthaftet. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)