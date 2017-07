Acapulco - Bei Ausschreitungen in einem mexikanischen Gefängnis haben Inhaftierte fünf Menschen getötet. Nach Behördenangaben wurde bei der Massenschlägerei im Gefängnis in Acapulco am Donnerstag zudem ein Insasse verletzt. Die Polizei fand vier Häftlinge im Hochsicherheitstrakt mit durchgeschnittenen Kehlen, auch Schüsse seien zu hören gewesen.

In Mexikos chronisch überlasteten Gefängnissen kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Ausbrüchen. Acapulco, einst ein glamouröser Badeort, wird seit Jahren von Gewalt zwischen rivalisierenden Drogenbanden erschüttert. (APA, AFP)