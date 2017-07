Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Zu wenig Psychiater in der Justizvollzugsanstalt Innsbruck. So lautet die Kritik der Volksanwaltschaft, die sie in ihrem jährlich erscheinenden Bericht im Rahmen der präventiven Menschenrechtskontrolle formuliert hat. Demnach verfügt das landesgerichtliche Gefangenenhaus – im Volksmund auch „Zieglstadl“ genannt – derzeit über eine psychiatrische Versorgung im Ausmaß von 25 Wochenstunden. Angesichts einer Belagsfähigkeit von 495 Haftplätzen bestehe in diesem Bereich jedoch weiter Handlungsbedarf, bemerkt die Volksanwaltschaft. Zwar sei auf ihre Empfehlung die Wochenstundenzahl im Jahr 2016 von 20 im Jahr 2015 auf eben die 25 angehoben worden, „damit kann aber nicht das Auslangen gefunden werden“, heißt es. Immerhin sei in der Justizanstalt Innsbruck eine gesonderte Maßnahmenabteilung für entwöhnungsbedürftige männliche Rechtsbrecher eingerichtet. Und „diese Insassen bedürfen in einem besonderen Ausmaß psychiatrischer Betreuung“, heißt es.

Anstaltsleiter Reinhard Potocnik weiß um die Problematik und räumt ein, dass ein Mehr an psychiatrischer Versorgung durchaus wünschenswert wäre. „Die 25 Wochenstunden teilen sich derzeit mehrere Psychiater mit fixen Ordinationszeiten an vier Tagen in der Woche. Außerdem gibt es eine Art Bereitschaftsdienst, bei dem im Akutfall ein Psychiater relativ kurzfristig verfügbar ist“, erklärt Potocnik. Warum bei gegebenem Bedarf die Wochenstunden dennoch nicht aufgestockt werden? „Fachärztemangel“, erklärt Potocnik. Tatsächlich ist ärztliches Personal in diesem Bereich in Österreich derzeit sehr schwer zu bekommen, bestätigt auch Britta Tichy-Martin von der Medienstelle des Justizministeriums. „Wir sind hier stets sehr bemüht, die Ressourcen aufzustocken. Wir sind aber tarifmäßig an gewisse Vorgaben gebunden.“ Und diese seien eben oft nicht attraktiv genug.

Neben der mangelhaften psychiatrischen Versorgung für die erwachsenen Inhaftierten hat die Volksanwaltschaft in ihrem Bericht zum wiederholten Male auch eine fehlende jugendpsychiatrische Versorgung der minderjährigen Inhaftierten in der Justizanstalt Innsbruck kritisiert. Allerdings, so erklären Anstaltsleiter Reinhard Potocnik und Justizministerium-Sprecherin Tichy-Martin unisono, sei dieser Mangel mittlerweile behoben. Man habe sich mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck auf eine Vereinbarung geeinigt. „Wenn wir Bedarf haben, können wir uns dorthin wenden“, sagt Pototcnik.