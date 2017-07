St. Johann i.T. – Diese Verkehrskontrolle werden zwei Polizisten aus dem Tiroler Unterland wohl noch lange in Erinnerung behalten. Als sie in der Nacht auf Sonntag gegen 3.13 Uhr in St. Johann das Auto einer 36-Jährigen zu einer Kontrolle anhielten, schlug ihnen rasch die Aggressivität des auf dem Beifahrersitz befindlichen Ehemanns entgegen.

Der 43-Jährige verhielt sich trotz mehrfacher Abmahnungen derart feindselig gegenüber den Polizisten, dass er vorläufig festgenommen werden musste. Dabei wehrte er sich jedoch massiv und versetzte einem Polizisten einen heftigen Tritt gegen das Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gleichzeitig attackierte die Frau den anderen Polizisten. Auch sie musste vorläufig festgenommen werden.

Beide werden wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der Körperverletzung und mehrfacher Verwaltungsübertretungen angezeigt. (TT.com)