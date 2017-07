Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Im März war es gleich zu mehreren Gewaltakten am Innsbrucker Südring gekommen. Einer der Vorfälle endete nun für zwei Bulgaren im Alter von 33 und 36 Jahren mit einer Anklage wegen versuchten Mordes, Menschenhandel, Zuhälterei und schwerer Nötigung. Das Duo hatte Anfang März kurz vor 23 Uhr die belebte Innsbrucker Grassmayrkreuzung in ein blaues Lichtermeer verwandelt. Der Grund für die Ansammlung von Einsatzfahrzeugen auf allen beiden Fahrspuren war allerdings eine massive Gewalttat an einem 46-jährigen Afghanen. Nach der Tat ergaben erste Einvernahmen, dass es wohl zwischen einer bulgarischen Prostituierten und dem späteren Opfer zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war. Der Afghane soll die Bulgarin demnach derartig bedrängt haben, dass diese ihre Landsleute um Hilfe rief.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr dazu gestern auf Anfrage der TT: „Nach den Ermittlungsergebnissen fuhren die beiden Männer zum Vorfallsort und trafen auf den Mann. Darauf stiegen beide aus, wobei einer von ihnen dem Opfer mit einem mitgeführten Golfschläger gezielt und wuchtig auf den Kopf schlug.“

Der Afghane war nach der äußerst brutalen Golfschlägerattacke regungslos zusammengebrochen und am Boden zu liegen gekommen.

Staatsanwalt Mayr zu den Folgen der Tat: „Der Attackierte erlitt durch den Angriff auf seinen Kopf lebensgefährliche Verletzungen und musste sofort notoperiert werden. Bis dato hat sich sein Zustand nicht wesentlich gebessert.“

Der Zustand des Afghanen ist, genauer gesagt, derartig schlecht, dass er bislang nicht einvernommen werden konnte.

Mayr: „Die Staatsanwaltschaft muss aufgrund des heftigen und gezielten Schlages davon ausgehen, dass die Angeklagten vorhatten, den Mann zu töten. Zur Anklage wegen versuchten Mordes gesellten sich jedoch auch noch Vorwürfe, die mit der Berufsausübung des Ost-Duos zu tun haben. So ergaben die Ermittlungen gegen die beiden Angeklagten darüber hinaus, dass sie zwei Frauen in Bulgarien unter Vortäuschung einer gemeinsamen Zukunft nach Tirol gelockt haben, sie bei uns jedoch zur Prostitution genötigt und sie hier als Prostituierte strafrechtlich relevant ausgenützt haben. Den beiden Bulgaren – beide befinden sich seit der angeklagten Tat in Untersuchungshaft – droht im Falle eines Schuldspruches eine bis zu lebenslange Freiheitsstrafe. Für beide Genannten gilt die Unschuldsvermutung, zumal die Anklage noch nicht rechtskräftig ist.

Die Verhandlung vor dem Geschworenengericht wurde indes bereits für den 14. September anberaumt.