Salzburg/Wels/Linz – Ein Freigänger ist während seines Hafturlaubes in Bayern am Sonntag mit gestohlenen Kennzeichen von Pidinger Schleierfahndern erwischt worden. Der 29-jährige Salzburger, der noch bis August in der Justizvollzugsanstalt Wels (Oberösterreich) inhaftiert ist, konnte bei der Kontrolle auch keinen Führerschein vorweisen. Dieser war ihm bereits vor Jahren in Österreich wegen Verkehrsdelikten entzogen worden.

Der Salzburger habe den fürs Wochenende genehmigte Familienurlaub dazu genutzt, um in Linz die Kennzeichen von einem abgestellten Kleinwagen zu stehlen und diese an seinen eigenen, zum Verkehr nicht zugelassen Opel Corsa zu schrauben, informierte die Polizeiinspektion Fahndung Traunstein. Dann habe der Mann einen Ausflug nach Deutschland unternommen. Als er von der Polizei bei Anger im Berchtesgadener Land, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Salzburg entfernt, überprüft wurde, saß er alleine im Auto.

Nach der Kontrolle durch die Schleierfahnder und nach Sicherstellung des Opels wurde der 29-Jährige von einem Verwandten abgeholt und zurück ins Gefängnis gefahren. Der Salzburger wurde bereits im Vorjahr in Deutschland wegen Lenkens eines Fahrzeuges ohne Führerschein und wegen Urkundenfälschung angezeigt. Auch in Österreich habe er in jüngster Zeit gleichartige Straftaten begangen, so die bayerische Polizei. Nun blühen ihm weitere Anzeigen. (APA)