Drei Jahre nach dessen Trennung traf sich ein türkischstämmiges Paar nun am Landesgericht wieder. Die Freude hielt sich in Grenzen. Hatte die Innsbruckerin den einstigen Verlobten doch angezeigt, da er ihr nicht nur nachstellte, sondern nach der Trennung – die Frau hatte den 28-Jährigen mit einer Nebenbuhlerin angetroffen – per Telefonat so richtig Angst gemacht hatte. „Ich schwöre, ich geb dir so viele Ohrfeigen, dass du behindert bist. Ich ritze dir das Gesicht. Oder ich töte dich. Außerdem habe ich mir schon überlegt, ob ich dich nicht einfach ins Auto zerre, um dich zu vergewaltigen und zu entehren, damit du mich doch noch heiraten musst!“, hieß es per Lautsprecher. Der 28-Jährige wies derlei Drohungen vor Richter Thomas Dampf von sich: „Ja, wo sind wir denn, Herr Rat? So was tät ich doch nie sagen. Fünf Jahre war ich mit der zusammen und hab ihr nicht einmal eine Watschn geben!“ Nicht mehr das Niveau der Bedrohten, die sich nach der Trennung einem Studium zugewandt hatte. Womit der Arbeiter zudem nicht gerechnet hatte: Die Frau hatte das Gespräch aufgezeichnet. Vor einem Dolmetscher wurde es vor Gericht abgespielt. Darauf leugnete der wegen versuchter schwerer Nötigung Angeklagte, dass dies überhaupt seine Stimme sei. Umsonst. Staatsanwalt Florian Oberhofer: „Erst hat er versucht, sie normal zurückgewinnen. Dann hat er den Druck erhöht!“ Auch Richter Dampf meinte, dass es paradox sei, dass immer wieder versucht werde, Partner mit Drohungen zurückzubekommen: „Sie wollte Sie erst ja nicht einmal anzeigen, aber Sie haben halt nicht aufgehört, sie zu verfolgen!“ Zur Hälfte bedingte 3600 Euro Geldstrafe ergingen.

Ein 29-Jähriger musste sich gestern zum dritten Mal wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Angeklagte bekannte sich dabei einer Körperverletzung, jedoch nicht der angeklagten versuchten schweren Körperverletzung, für schuldig. Er hatte im März im Streit mit einer Frau diese und zwei Männer in einer Lienzer Bar mit der Faust attackiert. Der Verteidiger meinte, sein Mandant reagiere impulsiv und habe ein ernsthaftes Alkoholproblem. Er bemühe sich aber, hätte bereits Wohnort und Freundeskreis gewechselt. Richter Gerhard Melichar sprach von „der letzten Chance, das Leben in den Griff zu bekommen“, und verhängte drei Monate Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe von 2880 Euro. Auch eine Bewährungshilfe wurde weiterhin angeordnet. (fell, win)