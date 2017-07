Innsbruck – „Happy Birthday Adolf!“ postete ein Oberländer am 20. April auf einer Facebook-Seite. Die Wünsche an den Massenmörder garnierte der Mann mit einem Bild, das Hitler mit einem gelben Schleifchen im Haar und einer rosaroten Torte zeigte. Wäre dies schon an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, führte der 38-Jährige Adolf Hitler auf dessen eigener Facebook-Seite unter „Geburtstage von Freunden“ an. Eine Strafanzeige wegen Verdachts der NS-Wiederbetätigung gemäß dem Verbotsgesetz folgte. Der Verfassungsschutz schritt darauf zur Hausdurchsuchung und der Arbeitgeber des „Spaßvogels“ legte die einvernehmliche Kündigung nahe. Dazu wurde das einstige FPÖ-Mitglied von der Landesleitung aus der Partei ausgeschlossen.

Wie Strafverteidigerin Eva Kathrein gestern mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Oberländer nun durch die Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt.

Warum? Laut Anklagebehörde waren die Postings zwar durchaus geeignet, als Verherrlichung der Person Adolf Hitlers aufgefasst zu werden. Die Verantwortung des Beschuldigten, dass es sich aufgrund der Aufmachung der von ihm veröffentlichten Hitler-Bilder erkennbar um Satire gehandelt habe und er somit bei der Veröffentlichung der Postings ohne Hintergedanken gehandelt habe und sich dadurch auch der Tragweite seines Verhaltens nicht bewusst gewesen sei, wäre aber nicht zu widerlegen. Somit sei auch nicht für eine strafgerichtliche Verurteilung durch ein Geschworenengericht mit der notwendigen Gewissheit nachzuweisen, dass die Tat vom Vorsatz getragen war, Zielsetzungen der NSDAP zu propagieren. Auch die Tatsache, dass der Beschuldigte Mitglied einer FPÖ-Bezirksparteileitung war, rechtfertige noch nicht die Annahme, dass diese Postings Ausfluss einer rechtsradikalen Geisteshaltung waren.

Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft ein erfreuliches Ergebnis für Verteidigerin Kathrein: „Der Mandant hat ja bereits am 22. April eine Klarstellung gepostet – und nun auch wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft.“ (fell)