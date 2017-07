Innsbruck – Dreiste Diebe trieben am Dienstagnachmittag in mehreren Tiefgaragen in Innsbruck ihr Unwesen. In einer Garage stahlen sie aus einem Auto zwei Arzttaschen mit diversen medizinischen Utensilien und Unterlagen – ein halboffenes Seitenfenster dürfte es ihnen leicht gemacht haben.

Am selben Nachmittag gingen Unbekannte in einer privaten Tiefgarage in Wilten auf Beutezug. Sie schlugen die Seitenscheiben von insgesamt acht Fahrzeugen ein und flüchteten anschließend mit drei Mobiltelefonen und einem kleineren Bargeldbetrag. Laut Polizei ist derzeit unklar, ob es sich um die selben Täter handelt. (TT.com)