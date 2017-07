St. Johann – Bei der Polizei in St. Johann wird der Aktenstapel zu sexuellen Belästigungen höher: Am Dienstagabend passierte der jüngste Übergriff. Ein unbekannter Mann hatte gegen 18 Uhr ein 16-jähriges Mädchen in einem Geschäft im Ort beobachtet und war ihr auf dem Nachhauseweg gefolgt. An der Haustür bedrängte er die Schülerin plötzlich. Er forderte sie auf, mit ihm ins Zimmer zu gehen und versuchte, sie zu küssen. Außerdem berührte er sie unsittlich.

Das Mädchen schubste den Mann von sich, worauf dieser nach rund fünf Minuten von ihm abließ und flüchtete. Laut Opfer dürfte es sich um einen Einheimischen gehandelt haben. Er war zwischen 18 und 25 Jahren alt, rund 177 Zentimeter groß und hatte braune kurze Haare. Neben einem Dreitage-Bart sah er sehr gepflegt aus. Er trug ein graues T-Shirt ohne Aufschrift und hatte einen Turnbeutel bei sich. Auffällig waren auch Tätowierungen an seinen Händen: Am rechten Oberarm hatte er einen schwarzen Reifen tätowiert, am rechten Handgelenk römische Zahlen. Am linken Ober- und Unterarm zierte ein Schriftzug seine Haut, wie die Schülerin bei der Einvernahme schilderte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Zwei weitere Fälle binnen kurzer Zeit

Erst am Sonntag wurde eine 21-jährige Kitzbühelerin in St. Johann von zwei Unbekannten belästigt. Die junge Frau wurde auf einem Parkplatz von zwei Männern angriffen und bedrängt. Die Täter zerrissen sogar ihre Kleidung. Die junge Frau wehrte sich stark und konnte schließlich flüchten. Zu den Tätern konnte sie keine Beschreibung abliefern.

Anfang Juni war eine 16-Jährige von einem 25-Jährigen sexuell bedrängt worden. Das Mädchen hatte den 25-jährigen Pakistani auf ihrem Moped mitgenommen, als er sie im Industriegebiet plötzlich von dem Fahrzeug gezerrt hatte. Er zog den Schlüssel ab, erfasste das Mädchen und drückte es zu Boden. Dann setzte er sich auf die Tirolerin, bedrohte sie mit dem Umbringen und nahm an sich selbst geschlechtliche Handlungen vor. Die Polizei konnte den Mann ausforschen und verhaften. (TT.com)