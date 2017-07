Orlando — Sie schlugen ihn mit einem Plastikstab und warfen ihn quer durch den Raum — Callene Barton (58) und Lakesha Lewis (28) werden des Mordes an dem kleinen Xavier (3) beschuldigt. Zudem wird dem Mutter-Tochter-Gespann vorgeworfen, den Bub bereits seit längerem misshandelt zu haben. Die Mutter des Dreijährigen, Brandi Mokarzel, soll das gewusst haben. Sie wurde ebenfalls festgenommen. Das berichteten die zuständigen Behörden und die Zeitung „The Orlando Sentinel".

Den Ermittlern zufolge musste Xavier sterben, weil er Milch direkt aus der Packung trank und Joghurt aß. Callene Barton, die mit ihrer Tochter und der Mutter des Jungen zusammenwohnte, geriet darüber so in Rage, dass Brandi Mokarzel durch das Geschrei wach wurde. Daraufhin griff Lewis, Bartons Tochter, zu einem Plastikstab und schlug damit so lange auf den Bub ein, bis der Stab zerbrach. Xaviers Mutter wollte ihn in Sicherheit bringen, flüchtete ins Schlafzimmer. Doch Barton entriss ihr den Sohn, packte ihn an Armen und Beinen und warf ihn quer durch den Raum.

Orlando child died after he was beaten because he drank milk from a jug, authorities say: https://t.co/UY1qQEZMao

— NBC 6 South Florida (@nbc6) 10. Juli 2017

Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen

Der Dreijährige windete sich vor Schmerzen, bekam einen Krampfanfall. Barton und ihre Tochter übergossen ihn mit kaltem Wasser, um ihn wach zu halten, sagten die Ermittler.

Als Xaviers Mutter die Polizei rufen wollte, schlug Barton es ihr aus der Hand und drohte ihr mit dem Umbringen. Daraufhin rannte die Frau zu einem Nachbarn, setzte von dort aus die Rettungskette in Gang. Doch als die Notärzte eintrafen, atmete Xavier nur noch schwach. Er kollabierte. Vier Stunden später starb der Junge an seinen schweren Verletzungen. „Stumpfe Gewalteinwirkung" lautet die offizielle Todesursache.

Barton war auf Bewährung frei

Bei der Obduktion fanden die Ermittler diverse ältere Prellungen am Körper des Kindes. Callene Barton und Lakesha Lewis wird nicht nur Mord, sondern auch Kindesmisshandlung vorgeworfen. Weil Xaviers Mutter die Misshandlungen verschwiegen hatte, wird sie wegen Kindesvernachlässigung angeklagt.

Barton war bereits in der Vergangenheit wegen Kindesmisshandlung verurteilt worden, saß zwei Tage im Gefängnis. Dann wurde sie auf Bewährung entlassen. Ihr vierjähriger Enkel, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung war, befindet sich in Obhut der Behörden. (tst)