Innsbruck – Moderner Strafvollzug war Justizminister Wolfgang Brand­stetter bereits ein Anliegen, als er noch an der Universität tätig war. Die Zeiten haben sich seither geändert. „Durch einen Ausländeranteil von deutlich über 50 Prozent bei den Häftlingen hat sich die Arbeit verändert, sind die Herausforderungen deutlich gestiegen“, erklärte Brandstetter am Freitag im TT-Interview. Das Justizministerium antwortete mit einem Maßnahmenkatalog zum Schutz von Mitarbeitern und Insassen. 150 neue Planstellen wurden demnach ausgeschrieben, um die Belegschaft zu verstärken. Brandstetter: „64 frühere Aspiranten wurden gerade österreichweit verteilt. In Innsbruck stehen wir bei 92 Prozent Beschäftigungsgrad.“

Die Alarmrufe der Justizwachegewerkschaft hält der Minister für durchaus gerechtfertigt: „Das Aggressionspotenzial in den Gefängnissen ist deutlich gestiegen. Wir müssen darauf mit Personal, neuer Schutzausrüstung antworten. Die Strafdrohungen für Attacken durch Insassen wurden erhöht.“ Laut Brandstetter müsse man heute für die Beamten einfach mehr tun. „Sie sollen wissen, dass wir hinter ihnen stehen.“

Die Persönlichkeiten der Häftlinge machen jedoch auch völlig neue Strukturen nötig. „Wir müssen auch Leute in einen Arbeitsprozess und somit in eine Tagesstruktur einbinden, die kein Deutsch verstehen. Dementsprechend lassen wir mittlerweile an den Gefängnissen relativ einfache Dinge herstellen oder Sortierarbeiten erledigen.“ Brandstetters Vision ist jedoch, die Anstalten zu Handwerksschmieden zu machen, in denen jenes Handwerk Zukunft hat, für das in der Alltagswelt keine Zeit mehr ist – Stichwort Erzeugung von Hackschnitzel und Holzschindeln.

Dazu muss jedoch auch gelernt werden, „ansonsten ist eine Resozialisierung ja unmöglich“.

Ein ganz anderes Anliegen ist die adäquate Unterbringung psychisch beeinträchtigter Straftäter. Für diese sollen laut Justizminister eigene psychiatrisch-forensische Zentren entstehen. Prämisse ist hier, solche Personen außerhalb von reinen Gefängnissen psychiatrisch zu behandeln, durch stationäre Bewachung aber auch dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu entsprechen. (fell)