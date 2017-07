Rom – Die seit Tagen anhaltenden Brände haben in der süditalienischen Region Kalabrien zwei Todesopfer gefordert. Ein 69-jähriger Mann starb in der Provinz Cosenza beim Versuch, die Flammen zu löschen. Der von Rauchgasen betäubt gewesene Mann sei verbrannt, berichteten italienische Medien.

Ein 68-jähriger Pensionist wurde in seinem Olivenhain in Cessaniti in Kalabrien, der von einem Feuer bedroht war, von Angehörigen tot aufgefunden. Der Mann soll ebenfalls versucht haben, die Flammen zu löschen. Wegen des Rauchs soll er ohnmächtig geworden und gestürzt sein.

400 Brände wüten in Süditalien. Zwischen Mitte Juni und dem 12. Juli seien 26.000 Hektar Wald zerstört worden - so viel wie im gesamten Jahr 2016 von Bränden. 13.000 Hektar gingen auf Sizilien verloren, berichtete der Umweltschutzverband Legambiente.

In der Kalabrien-Provinz Catanzaro wurde ein Mann wegen Brandstiftung festgenommen. Er soll in einem Wald Feuer gelegt haben. In der Provinz Cosenza mussten 300 Personen ihre Häuser verlassen, weil sie von Flammen bedroht wurden. In Kalabrien wüteten am Donnerstag 62 Brände.

Regierung entsandte Soldaten zu Bränden am Vesuv

Die italienische Regierung entsandte im Kampf gegen Brände am Vesuv Soldaten. Zur Vorbeugung weiterer Brände und im Einsatz gegen Brandstifter sollen verstärkt Militär eingesetzt werden, teilte Umweltminister Gian Luca Galletti mit. Wer die Hänge des Vesuvs in Brand gesteckt hat, ist noch unklar. Vermutet wird, dass mafiöse Organisationen für die Flammen verantwortlich seien.

Diese bereichern sich mit der illegalen Entsorgung von Giftmüll. Dieser Ansicht ist auch der neapolitanische Schriftsteller und Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano. „Kriminelle Organisationen nützen die Hitzewelle dieser Tage, um den Nationalpark des Vesuvs zu zerstören. Damit gewinnen sie Boden für ihre illegalen Mülldeponien“, meinte Saviano. Umweltschützer und Anrainer vermuten schon seit Jahren, dass an den Hängen des 1.280 Meter hohen Vulkans illegale Mülldeponien florieren.

Galletti kündigt strengere Strafen an

Galletti kündigte strenge Strafen für die Brandstifter an. „Wer einen Naturschutzpark in Brand setzt, soll wissen, dass ihm 20 Jahre Haft drohen und ich will, dass Brandstifter bis zum letzten Tag ihre Strafe absitzen“, sagte der Minister laut Medien.

„Die Hänge des Vesuvs sind aus spekulativen Gründen ins Visier krimineller Organisationen geraten“, sagte der neapolitanische Parlamentarier der Fünf Sterne-Bewegung Roberto Fico. Er klagte, dass in Italien in den vergangenen Jahren aus Spargründen die Anzahl der Förster stark abgebaut worden sei. Ganz Süditalien sei im Würgegriff des Feuers. „Vom Vesuv bis nach Sizilien verschlingen die Flammen Wälder und Böden“, so Fico. (APA, TT.com)