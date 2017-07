St. Johann – Eine Serie von sexuellen Übergriffen auf junge Frauen in St. Johann ist geklärt. Die Polizei fasste einen 21-Jährigen, der zwischen dem 19. Juni und dem 11. Juli fünf Frauen im Alter zwischen 16 und 31 Jahren belästigt haben soll.

Nach Medienberichten über den jüngsten Fall vom Dienstag, bei dem eine 16-Jährige von dem Mann verfolgt und massiv bedrängt worden war, ging ein Hinweis bei der St. Johanner Polizei ein. Dieser brachte die Ermittler auf die Spur des Täters – ein junger Serbe, der im Bezirk Kitzbühel lebt. Nach weiteren Ermittlungen bestand kein Zweifel mehr, dass der Mann für vier weitere Sexualdelikte verantwortlich ist; drei in St. Johann sowie einen in Reith im Alpbachtal.

Frauen wiesen ihn ab, er verfolgte sie

Der Tatverlauf war in allen fünf Fällen ähnlich. Er sprach seine Opfer in Geschäften an und wollte sie zu gemeinsamen Unternehmungen überreden. Ein Nein schien der 21-Jährige aber nicht zu akzeptieren. Er ignorierte die Abweisungen und verfolgte seine Opfer, teilweise, wie etwa im Fall der 16-Jährigen, gar bis vor die Haustüre. Dann bedrängte er die Frauen und berührte sie unsittlich.

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der junge Mann zu allen Taten geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hätte keine weiteren Anordnungen erlassen, teilte Jürgen Graser, Kommandant der Polizeiinspektion St. Johann, auf Nachfrage von Tiroler Tageszeitung Online mit. (TT.com)