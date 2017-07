In Nordpakistan hat ein Mann einen kleinen Buben zur Strafe an einen Esel gebunden, der das Kind dann zu Tode geschleift hat. Der Mann, ein Bauer aus der kleinen Stadt Lora im Abbottabad-Bezirk, habe am Mittwoch wütend entdeckt, dass ein fremder Esel auf seinem Land graste, sagte der Polizeichef von Lora, Harun Khan, am Donnerstag.

Als drei kleine Buben kamen, um das Tier zu holen, habe er sich einen geschnappt und beide Arme des Kindes um den Hals des Tieres gebunden. Dann habe er den Esel zum Galopp angetrieben. Das Kind sei acht Jahre alt gewesen, sagte Khan. Am Donnerstag sei der Bauer des Mordes angeklagt worden. (dpa)