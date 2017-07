Von Marco Witting

Fügen – Er sagte kein Wort. Schnurstracks betrat gestern um 11.45 Uhr ein Mann in Fügen ein Juweliergeschäft, nahm eine Waffe in die Hand, ging direkt auf die 52-jährigen Inhaberin zu und schlug ihr mehrfach mit der Faust auf den Kopf. Dann raffte der brutale Täter Schmuck zusammen. Doch der Unbekannte wurde kurz darauf von einer Nachbarin gestört, die die Hilfeschreie der Geschäftsinhaberin gehört hatte. Was folgte, war eine wilde Flucht, bei der der Täter auch ein belgisches Ehepaar mit der Waffe bedrohte.

„Wir wissen vorerst nicht, ob die Waffe echt war. Der Täter ist aber mit einiger Gewalt vorgegangen“, sagte LKA-Chef Walter Pupp gestern zu dem ungewöhnlich brutalen Vorgehen. Die 52-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau stand wie mehrere Zeugen unter Schock. Pupp: „Sie war beim Überfall alleine im Geschäft. Es gibt im Geschäft leider keine Videoaufzeichnung, weshalb wir zwar ein paar Zeugenaussagen zum Täter haben, aber nur eine vage Beschreibung.“

Einer der Zeugen war eben jene Nachbarin, die aus dem daneben liegenden Obstgeschäft zu Hilfe eilte und dort auf den Unbekannten traf. Der Täter wurde dadurch gestört und ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. „Wir können auch noch nicht sagen, wie viel Schmuck der Mann erbeutet hat.“

Zur selben Zeit fuhr ein belgisches Ehepaar mit dem Auto die Straße entlang. Die beiden sahen den Mann und hefteten sich an die Fersen des flüchtenden Täters, der dann urplötzlich stehen blieb und das Ehepaar bedrohte. „Danach verliert sich die Spur des Mannes“, erklärte Pupp. Einziger Hinweis noch: ein weißes oder beiges Motorrad oder Mofa, mit dem der Mann geflüchtet ist. Noch gestern Nachmittag kontrollierte die Polizei im Zillertal mehrere derartige Fahrzeuge. Das blieb vorerst ebenso ohne Ergebnis wie eine sofort eingeleitete Alarmfahndung. Die Zeugen beschrieben den Täter als circa 170 cm groß, er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer beigen Hose.

„Der Mann wurde auch von den Zeugen als südländischer Typ beschrieben. Da er beim Überfall aber kein einziges Wort gesagt hat, ist es vorerst schwer, auf eine Nationalität zu schließen“, erklärte Pupp gestern am späten Nachmittag. Der Umstand, dass der brutale Räuber mit einem Motorrad geflüchtet war, deute zudem darauf hin, dass die Tat „mit einem gewissen Vorlauf geplant war“, erklärte Pupp.