Innsbruck – „Zwei Maskierte betraten plötzlich ihre Wohnung, kamen zu mir ans Bett und schlugen mir gleich ins Gesicht. Einer von ihnen ging dann sofort zur Aktentasche, in der ich das Geld verstaut hatte. Das war wie ein Horrorfilm, das war brutal, voll durchgezogen haben die, ich habe die Bilder noch heute vor mir!“, beschrieb gestern am Landesgericht ein Raub­opfer eindrucksvoll einen gut geplanten Überfall, der sich bereits im Juli 2015 ereignet hatte.

Damals war der gestrige Zeuge öfters Kunde einer rumänischen Prostituierten am Innsbrucker Mitterweg gewesen. Da der Mann zur selben Zeit in der Landeshauptstadt ein hochpreisiges Auto erwerben wollte, führte er bei den amourösen Besuchen auch meist eine Aktentasche mit. Diese war mit bis zu 50.000 Euro gefüllt. Da der Freier die Rumänin für ihre Dienste immer aus der gleichen Tasche bezahlt hatte, blieb dieser freilich der brisante Inhalt der Aktentasche nicht verborgen. Und sie erzählte davon irgendwann ihrem ohnehin brutalen Zuhälter. Dieser machte dann auf die Frau weiter Druck und wollte immer mehr über die mit Geld gefüllte Tasche wissen. Um einen Raub mithilfe der Frau zu bewerkstelligen, drohte der Rumäne der Prostituierten dann letztlich mit dem Wohlergehen ihrer Kinder in der Heimat. Schläge musste die Frau ohnehin immer wieder über sich ergehen lassen.

Eines Morgens verließ die Frau nach einer Liebesnacht dann die Wohnung, um angeblich schnell Frühstück zu holen. Stattdessen übergab die Frau jedoch außerhalb des Hauses ihren Wohnungsschlüssel dem Zuhälter. Danach geschah das bereits Geschilderte. Laut dem Raubopfer wären 57.000 Euro in der Tasche gewesen. Die beiden am Raub beteiligten Männer sind bis heute auf der Flucht. Die Angeklagte war nun jedoch zufällig in eine Verkehrskontrolle geraten. Verteidiger Paul Delazer machte für sie noch einen entschuldigenden Notstand geltend, da die Zuhälter mit Übergriffen auf die Kinder der Frau gedroht hätten. Für Richterin Heidemarie Paul resultierte daraus aber kein Zwang zu einem Raubbeitrag. Schließlich hätte die schon lange bedrohte Frau jederzeit zur Polizei gehen können. Zwei Jahre Haft ergingen nicht rechtskräftig. (fell)