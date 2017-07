Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag die Tür zu einer Toilettenanlage am Autobahnparkplatz in Schönberg aufgebrochen und anschließend auch noch die Türscharniere zu einem weiteren Raum abgeflext. Der Täter durchsuchte die Räume und erbeutete einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag. (TT.com)