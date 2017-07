Zillertal

Festnahme nach Überfall in Fügen, Täter aber weiter auf der Flucht

Am Freitagabend hat die Tiroler Polizei einen Bosnier festgenommen, der an einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Fügen beteiligt gewesen sein soll. Jedoch handle es sich nicht um den Täter, heißt von Seiten der Exekutive. Die Fahndung bleibe aufrecht.