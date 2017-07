Mayrhofen, Fügen – Mehrere Diebe haben am Samstag in Tirol ihr Unwesen getrieben. In Mayrhofen machten sich Unbekannte an dem verschlossenen Dachträger eines Autos zu schaffen. Dieses war vor einer Pension abgestellt. Dann entwedeten sie zwei Mountainbikes im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Die Geschädigten waren Teilnehmer der „TRANSALP – Bike Challenge“ aus Norwegen. Der Diebstahl ereignete sich in einem Zeitfenster von zwei Stunden zwischen 19 und 21 Uhr.

Ebenfalls am Stamstagabend wurde ein Motorrad in Fügen aus einem Carport gestohlen. Zwei Motorräder waren mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Diese wurden aufgezwickt. Beide Motorräder können durch Kickstartet gestartet werden und benötigen keinen Schlüssel. Eines der Motorräder wollte nicht anspringen und blieb deshalb am Tatort. Der oder die unbekannten Täter fuhren mit dem zweiten Motorrad davon. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. (TT.com)