Fügen – Ermittlungserfolg für die Tiroler Polizei: Drei Tage nach einem brutalen Überfall auf ein Schmuckgeschäft in Fügen dürfte die Tat geklärt sein. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, konnte ein 34-jähriger Bosnier als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Der mutmaßliche Täter hatte am Freitag gegen 11.40 Uhr den Juwelierladen in Fügen betreten und die Inhaberin mit einer Waffe bedroht. Die Drohung untermauerte er, indem er die Frau zu Boden riss und ihr die Pistole an den Hals setzte. Nachdem die Inhaberin ihm Bargeld aus der Kasse gegeben hatte, forderte der Täter die Öffnung des Safes und raffte daraus hochwertigen Schmuck in eine mitgebrachte Tasche.

In der Folge verlangte er „mehr Gold!“ und schlug dem Opfer mit der Faust mehrmals auf den Kopf. Der Mann soll daraufhin versucht haben, die Juwelierin mit Klebeband zu fesseln. Sie wurde dadurch schwer verletzt.

Streife fand Fluchtfahrzeug

Der mutmaßliche Täter flüchtete auf einem weißen Moped. Ein belgisches Ehepaar, das die Tat beobachtet hatte und die Verfolgung aufnahm, wurde ebenfalls mit der Pistole bedroht. Die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein – schließlich wurde das Fluchtfahrzeug von einer Streife im Bereich der „Erlebnistherme Zillertal“ gefunden. Am Abend nahmen die Beamten einen 27-jährigen Bosnier fest, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Weitere Ermittlungen führten die Beamten schließlich zum 34-jährigen Bosnier. Er wurde am Samstag durch Cobra-Beamte in einer Ferienwohnung in Absam festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten diverse Raubutensilien, die Täterkleidung und einen Teil der Beute.

Der 27-Jährige zeigte sich geständig, der 34-Jährige machte keine Angaben. Über beide Beschuldigten wurde die U-Haft verhängt – sie wurden in die Justizvollzugsanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)