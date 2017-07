Vor einiger Zeit war ein Ring von Personen aufgeflogen, die Bodybuilder im großen Stil mit Dopingmitteln wie Testosteron und Anabolika versorgten. Das Gefahrenpotential wurde offenbar als so hoch eingeschätzt, dass zur anstehenden Verhaftung eines Oberländers gleich das Sondereinsatzkommando Cobra angerückt war. Gestern am Landesgericht musste sich der gut gebaute Angeklagte vor Richterin Sandra Preßlaber wegen zahlreicher Übertretungen nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz verantworten. Vor allem große Mengen an Testosteron hatte er Kraftlackeln verschafft. „Die sein halt alle zu mir kommen. Und ich habe das Zeug mit zehn Prozent Aufschlag weitergegeben“, erklärte der Angeklagte. Und obwohl er ein Mini-Fisch im Doping-Becken war, drohten trotzdem fünf Jahre Haft. Verteidiger Christian Schöffthaler riet zum klaren Zugeständnis der einst weitergegebenen Mengen. Die Strategie ging auf: Nach kurzem Prozess ergingen sechs Monate – bedingte – Haft und 1440 Euro Geldstrafe. Wie immer müssen auch die errechneten Gewinne in Höhe von 6030 Euro an die Republik überwiesen werden.

Mit einer Geldstrafe von 720 Euro kam ein deutscher Architekt davon, dessen Leben der Alkohol komplett in Schieflage gebracht hatte. Heuer war er quasi wie ein Obdachloser durchs Außerfern geirrt und hatte im Februar in Stadeln und Gartenhäuschen Unterschlupf gesucht. Dabei entzündete er jedoch einen Saunaofen und entfachte fahrlässig eine Feuersbrunst mit 7500 Euro Schaden. Vom Quälen von Pferden mit einer Schneeschaufel erging jedoch ein Freispruch. (fell)